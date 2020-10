Sjekk ut vår videopreview av Kingdom Hearts: Melody of Memory

Du ser på Annonser

Tidligere denne uken fikk vi prøve ut Kingdom Hearts: Melody of Memory, som er et rytmespill basert på den populære Kingdom Hearts-franchisen. Melody of Memory kan minne litt om Theathrythm Final Fantasy for de som har spilt det. I denne demoen fikk vi prøve ut noen av spillmekanikkene og spille igjennom fire spor i Track Selection Mode.

Vi er kanskje fortsatt litt skeptiske, men vi ser likevel frem til lanseringen den 11. november. Sjekk ut vårt førsteinntrykk i videopreviewen nedenfor.