Sier navnet Josh Holmes deg noe? Han satt lenge som Director og Franchise Manager for Halo-serien hos 343 Industries, og betraktes som en ganske innflytelsesrik figur i bransjen.

Han forlot dog 343 for en del år siden for å stifte Midwinter Entertainment, og de jobber nå på Scavengers, et free-to-play-skytespill med både PvE og PvP-elementer.

Vi har satt sammen en liten videopreview som du kan se nedenfor.