Sjelden mister veteranen som står bak Banjo-Kazooie

En av Rares mest erfarne ansatte går av i dag, nemlig Gregg Mayles. Han har jobbet for selskapet i 36 år og har vært med på så å si hele veien, fra å skape flere klassiske NES-titler (Battletoads, Solar Jetman) til å bli mestere på grafikk under Super Nintendo-æraen, for deretter å dominere Nintendo 64-æraen før de ble kjøpt opp av Microsoft.

For alle som håper på et nytt Banjo-Kazooie, er dette spesielt dårlige nyheter, ettersom Mayles var en av hovedskaperne av originalen, men han har også vært involvert i titler som Donkey Kong Country, Kameo: Elements of Power, Viva Piñata og nå sist Sea of Thieves. Han var også en av nøkkelpersonene bak Everwild, som dessverre nylig ble lagt ned - og som man mistenker bidro til at han bestemte seg for å gå videre til andre muligheter.

Han spesifiserer ikke hva han skal gjøre videre, men med tanke på at han bare er 54 år gammel, mistenker vi at pensjonisttilværelsen ikke ligger i kortene. Uansett hva han bestemmer seg for å gjøre, ønsker vi Mayles lykke til og vil gjerne benytte anledningen til å takke ham for å ha gitt oss utrolig god underholdning opp gjennom årene.