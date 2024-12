Sjokk i den spanske cupen: Forsvarsspiller fra et lag på fjerde nivå stopper en straffe som sender en klubb på Champions League-nivå ut

HQ

De hjemlige cupene er noen ganger de mest underholdende konkurransene i fotballen, fordi alt kan skje: Uten de høye kravene til å nå førstedivisjon og den regelmessighet og fortreffelighet det krever, kan lag med radikalt forskjellige nivåer og budsjetter møtes ansikt til ansikt. Og som sagt, alt kan skje i løpet av bare én kamp.

Girona var overraskelseslaget i Spania forrige sesong: Det katalanske laget endte på tredjeplass i LaLiga, og i store deler av turneringen var de med i toppen og utgjorde en reell trussel mot Real Madrid og Barcelona. Det gjorde det mulig å kvalifisere seg til Champions League - hvor de dessverre nesten garantert vil bli eliminert.

De er fortsatt et av de sterkeste lagene i den spanske førstedivisjonen, med en åttendeplass i LaLiga så langt i år. I går tapte de imidlertid plassen i Copa del Rey mot Logroñés, et Segunda RFEF - fjerdedivisjonslag - som ble grunnlagt for bare femten år siden, og som falt fra andre til fjerde divisjon på tre år.

Pol Arnau, lokal helt

Seier eller tap i gårsdagens kamp betyr direkte kvalifisering eller eliminering fra turneringen. Og kampen endte 0-0, og etter ekstraomganger ble alt avgjort i straffesparkkonkurransen.

Kampen (som spilles på hjemmebane for laget i den laveste kategorien, i hovedstaden i regionen La Rioja i Spania) endte 4-3 i straffesparkkonkurransen til det lokale laget. Og det mest overraskende av alt var at det ikke var den vanlige keeperen som stoppet den avgjørende straffen for Logroñés, men en høyreback, som tilbød seg å stå i mål da de ikke hadde flere utskiftninger.

Til tross for at han ikke var keeper, stoppet 19 år gamle Pol Arnau et skudd og ga laget seieren. Arnau er faktisk sønn av Francesc Arnau, keeper fra FC Barcelona fra 1998 til 2001, som døde i 2021. Etter kampen sa Pol Arnau at faren hjalp ham med å stoppe straffen, og at han har faren i tankene i hver kamp.