Sjokkerende nok toppet EA Sports FC 24 PS Store-listen over nedlastede spill i Europa i 2023.

Sony har nå avslørt de mest nedlastede titlene på hele PlayStation Store i løpet av 2023. Sjokkerende nok ble det beste PS4- og PS5-spillet på de europeiske markedene EA Sports FC 24, til tross for at tittelen først debuterte i september. Hogwarts Legacy og Call of Duty: Modern Warfare III fulgte opp på andre- og tredjeplass på PS5-listene, mens Minecraft og Red Dead Redemption 2 inntok pallplassene på PS4-listene.

I Nord-Amerika så det litt annerledes ut. Hogwarts Legacy toppet PS5-listene, med Modern Warfare III på andreplass og Marvel's Spider-Man 2 på tredjeplass. På PS4-listene var det Modern Warfare III som ledet, med Hogwarts Legacy og MLB The Show 23 på de neste plassene.

PS VR2-listene var svært like i både Europa og Nord-Amerika. Pavlov ledet an i begge regioner, med Kayak VR: Mirage på andreplass og Beat Saber på tredjeplass i Europa, og Beat Saber på andreplass og Kayak VR på tredjeplass i Nord-Amerika. Dette var omtrent det samme temaet for salg av PSVR-spill, da topp tre i EU besto av Job Simulator, Beat Saber og Superhot VR, mens NA så Beat Saber ved roret, med Job Simulator og Superhot VR på de neste plassene.

På gratisspill-listene for PS4 og PS5 var det de samme tre spillene på pallen i begge markeder, med Fortnite på topp, Roblox på andreplass og Call of Duty: Warzone på tredjeplass.

Du kan se de fullstendige listene for hver kategori her for å se hvor årets PlayStation-favoritt endte opp.