Sjokkerende overfall fører til fullt slagsmål i en NBA-kamp mellom Houston Rockets og Miami Heat

En NBA-kamp mellom Houston Rockets og Miami Heat ... ble mer opphetet enn forventet, etter at Amen Thompson (fra Rockets) og Tyler Herro (fra Heat) hadde en slåsskamp som førte til et fullstendig slagsmål. Det var bare 35,7 sekunder igjen av kampen, som ble vunnet av Miami Heat 104-100.

Det som kunne ha vært en ren krangel mellom de to spillerne, utviklet seg til et slagsmål da Thompson grep Herro i skjorten og kastet ham i bakken. Over et dusin personer blandet seg umiddelbart inn, noen forsøkte å skille dem fra hverandre, mens andre sannsynligvis prøvde å blande seg inn i kampen.

TV-kameraer fanget opp kampen, og en annen vinkel viste det sjokkerende grepet Thompson gjorde, mens kommentatorene utbrøt "galskap på gulvet!"

Ingen ble skadet, men seks spillere ble utvist fra kampen: bortsett fra Thompson og Herro, ble Jalen Green fra Rockets, trener Ime Udoka og assistenttrener Ben Sullivan kastet ut fra Rockets, og Terry Rozier ble også kastet ut fra Miami-siden.