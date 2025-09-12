LIVE
HQ
logo hd live | Borderlands 4
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter

      Sju nye amiibo-figurer avslørt under Nintendo Direct-presentasjonen

      Super Mario Galaxy, Kirby Air Riders og Metroid Prime 4 får sine egne amiibo-figurer.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Nintendo har annonsert en overraskende mengde nye amiibo-figurer i løpet av september 2025 Nintendo Direct. Mens feberen for NFC-figurene avtok litt, satser Nintendo igjen på disse figurene, med tre nye sett og totalt syv nye figurer som lanseres i løpet av de kommende månedene.

      Kirby Air Riders

      Sju nye amiibo-figurer avslørt under Nintendo Direct-presentasjonen

      Først og fremst kommer det to amiibo-figurer til Kirby Air Riders: Kirby og Bandana Waddle Dee, med sine "biler", Warp Star og Winged Star. Det kule er at du vil kunne bytte dem (for eksempel å plassere Kirby i Waddle Dees bil), noe som høres ut som flere vil komme i fremtiden for å lage flere kombinasjoner.

      Disse amiibo-figurene lanseres sammen med spillet 20. november.

      Metroid Prime 4: Beyond

      Sju nye amiibo-figurer avslørt under Nintendo Direct-presentasjonen

      Med Retro Studios-oppfølgeren som lanseres 4. desember, vil fansen kunne legge til tre nye Metroid amiibos: to av dem slippes tidligere, 6. november: Samus og Samus og sykkelen hennes. Den andre, Sylux, lanseres 4. desember, samme dag som spillet lanseres.

      Super Mario Galaxy 2

      Sju nye amiibo-figurer avslørt under Nintendo Direct-presentasjonen

      Selv om remasteren Super Mario Galaxy 1+2 lanseres 2. oktober, vil to XL amiibo-figurer (omtrent dobbelt så store som vanlige figurer) lanseres 2. april, samme uke som Super Mario Galaxy-filmen går på kino.

      I tillegg til disse to amiibo-figurene vil Nintendo også lansere Rosalinas historiebok og den snakkende blomsten fra Super Mario Bros. Wonder som virkelige gjenstander, men ingen detaljer om datoer og pris ennå.

      Sju nye amiibo-figurer avslørt under Nintendo Direct-presentasjonen


      Loading next content