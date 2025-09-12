Sju nye amiibo-figurer avslørt under Nintendo Direct-presentasjonen

HQ

Nintendo har annonsert en overraskende mengde nye amiibo-figurer i løpet av september 2025 Nintendo Direct. Mens feberen for NFC-figurene avtok litt, satser Nintendo igjen på disse figurene, med tre nye sett og totalt syv nye figurer som lanseres i løpet av de kommende månedene.

Kirby Air Riders

Først og fremst kommer det to amiibo-figurer til Kirby Air Riders: Kirby og Bandana Waddle Dee, med sine "biler", Warp Star og Winged Star. Det kule er at du vil kunne bytte dem (for eksempel å plassere Kirby i Waddle Dees bil), noe som høres ut som flere vil komme i fremtiden for å lage flere kombinasjoner.

Disse amiibo-figurene lanseres sammen med spillet 20. november.

Metroid Prime 4: Beyond

Med Retro Studios-oppfølgeren som lanseres 4. desember, vil fansen kunne legge til tre nye Metroid amiibos: to av dem slippes tidligere, 6. november: Samus og Samus og sykkelen hennes. Den andre, Sylux, lanseres 4. desember, samme dag som spillet lanseres.

Super Mario Galaxy 2

Selv om remasteren Super Mario Galaxy 1+2 lanseres 2. oktober, vil to XL amiibo-figurer (omtrent dobbelt så store som vanlige figurer) lanseres 2. april, samme uke som Super Mario Galaxy-filmen går på kino.

I tillegg til disse to amiibo-figurene vil Nintendo også lansere Rosalinas historiebok og den snakkende blomsten fra Super Mario Bros. Wonder som virkelige gjenstander, men ingen detaljer om datoer og pris ennå.