Sju nye amiibo-figurer avslørt under Nintendo Direct-presentasjonen
Super Mario Galaxy, Kirby Air Riders og Metroid Prime 4 får sine egne amiibo-figurer.
Nintendo har annonsert en overraskende mengde nye amiibo-figurer i løpet av september 2025 Nintendo Direct. Mens feberen for NFC-figurene avtok litt, satser Nintendo igjen på disse figurene, med tre nye sett og totalt syv nye figurer som lanseres i løpet av de kommende månedene.
Kirby Air Riders
Først og fremst kommer det to amiibo-figurer til Kirby Air Riders: Kirby og Bandana Waddle Dee, med sine "biler", Warp Star og Winged Star. Det kule er at du vil kunne bytte dem (for eksempel å plassere Kirby i Waddle Dees bil), noe som høres ut som flere vil komme i fremtiden for å lage flere kombinasjoner.
Disse amiibo-figurene lanseres sammen med spillet 20. november.
Metroid Prime 4: Beyond
Med Retro Studios-oppfølgeren som lanseres 4. desember, vil fansen kunne legge til tre nye Metroid amiibos: to av dem slippes tidligere, 6. november: Samus og Samus og sykkelen hennes. Den andre, Sylux, lanseres 4. desember, samme dag som spillet lanseres.
Super Mario Galaxy 2
Selv om remasteren Super Mario Galaxy 1+2 lanseres 2. oktober, vil to XL amiibo-figurer (omtrent dobbelt så store som vanlige figurer) lanseres 2. april, samme uke som Super Mario Galaxy-filmen går på kino.
I tillegg til disse to amiibo-figurene vil Nintendo også lansere Rosalinas historiebok og den snakkende blomsten fra Super Mario Bros. Wonder som virkelige gjenstander, men ingen detaljer om datoer og pris ennå.