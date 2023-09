HQ

Forza-serien har aldri vært redd for å inkludere ting fra andre Xbox-franchiser, både med faktiske biler (som den ikoniske Warthog fra Halo) og design. Nå er de i gang igjen sammen med Bethesda, og vi kan nå få et gratis tilpasset design for Corvette Z06 med et design fra Starfield.

Vi må si at det ser veldig bra ut (sjekk det ut på bildene nedenfor), og hvis du vil ha dette, er det bare å bruke Share Code 478 159 736, så kan du kjøre med det stilige designet selv.