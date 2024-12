Skal Anya Taylor-Joy spille Black Cat i Spider-Man 4?

Rapporter tyder på at Anya Taylor-Joy er i samtaler om en større rolle i Spider-Man 4, ifølge et innlegg av Daniel Richtman, en velkjent bransjeinnsider. Richtman avslørte imidlertid ikke hvilken karakter hun kunne spille. Både medier og fans spekulerer allerede, og mange gjetter på at hun kan få rollen som Black Cat. Richtman gikk imidlertid raskt ut på sosiale medier for å avkrefte disse ryktene, og sa at ingen rolle er bekreftet ennå.

Taylor-Joys voksende berømmelse i høyprofilerte prosjekter som Furiosa og The Queen's Gambit har bare økt forventningene til hennes potensielle bidrag til MCU. Hvis ryktene stemmer, vil hennes rolle kunne tilføre Spider-Man-universet en frisk og dynamisk tilstedeværelse.

Med Spider-Man 4 satt til å starte innspillingen i 2025, er det bare et spørsmål om tid før vi får vite mer. Ville du gledet deg til å se Anya Taylor-Joy i MCU?