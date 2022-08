Skal The Legend of Zelda: The Wind Waker og Twilight Princess bekreftes for Nintendo Switch om to uker?

HQ

Ingar var ikke den eneste som ble tatt helt på sengen da jeg nevnte at det gikk rykter om nye utgaver The Legend of Zelda-spill i sommer, og nå virker det endelig som om vi snart får en offentliggjøring av disse.

I den nyeste episoden av Last of the Nintendogs forteller vanligvis veldig pålitelige Jeff Grubb at hans troverdige kilder hevder at Nintendo skal ha en ny Direct-sending enten neste uke eller uken etter det (mest sannsynlig om to), og at den blant annet endelig vil vise frem HD-portene av The Legend of Zelda: The Wind Waker og The Legend of Zelda: Twilight Princess for Nintendo Switch. Forhåpentligvis betyr dette at spillene faktisk ikke er langt unna heller, så det skal bli spennende å se de neste fjorten dagene.