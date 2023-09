Skalpere går amok etter Pokémon-kort på Van Gogh-museet

HQ

Skalpere er villige til å strekke seg langt for å få tak i varer i begrensede opplag eller med høy pris, men få ting får skalpere til å gå amok som Pokémon-varer. Vi har tidligere rapportert at det ville komme eksklusive varer for å feire et samarbeid mellom Pokémon og Van Gogh-museet.

Nå har vi bilder fra museet, der selgere har stormet inn for å kjøpe kort med Pikachu i hatt. Det ble så ille at museet har måttet endre retnings linjene for kjøp av kortene. Det tillates bare ett eksemplar av hver unike gjenstand for billettinnehavere, noe som betyr at du ikke bare kan ta hele stedet.

Det som er rart med dette, er at Van Gogh-samarbeidet ikke er i gang på noen få dager, og at det vil være tilgjengelig frem til 7. januar, med det spesielle Pikachu-kortet som følger med hvert gyldige kjøp på Pokémon Centre-nettstedet. Men som alltid kommer skalpere til å skalpe. Bare pass på at du ikke går i deres felle og kjøper et av kortene deres på eBay.