Skaperen av Breaking Bad lager en ny serie for Apple TV+

Hvis du har lurt på hva som er det neste for Vince Gilligan, nå som Breaking Bad og Better Call Saul er bak ham, har vi noen gode nyheter ettersom dette har blitt avslørt. Etter å ha jobbet med Netflix en stund på serien med Bob Odenkirk i spissen, vil Gilligan flytte til en annen streamingplattform for et nytt prosjekt.

Som avslørt på sosiale medier, vil Apple TV+ være det nye hjemmet for den talentfulle TV-serieprodusenten, ettersom Gilligan har gått sammen med streameren for å utvikle en psykologisk sci-fi-serie som vi egentlig ikke vet så mye om ennå.

Prosjektet har foreløpig ikke fått noen tittel, og ingen detaljer om handlingen er avslørt. Faktisk er alt vi har å gå på et første teaserbilde som viser et smilefjes tegnet inn i en petriskål fylt med en eller annen form for substans, ledsaget av slagordet "Happiness is Contagious". Utover dette vet vi også at Rhea Seehorn skal spille hovedrollen i serien, og dermed gjenforenes Gilligan med sin Better Call Saul stjerne.

Når det gjelder når vi kan forvente ny informasjon, vil en trailer tilsynelatende bli publisert snart, den 25. juli kl. 20:00 BST / 21:00 CEST, så forvent mange nye detaljer veldig snart.