Skaperen av hånda i Talk to Me trakk seg etter "ubehagelig opplevelse" kvelden før

HQ

Den kommende skrekkfilmen Talk to Me er skrevet og regissert av tvillingbrødre som tidligere har laget skrekksketsjer på YouTube, og i et nylig intervju med Yahoo forteller de at fyren som bygget hånden til filmen, sluttet lenge før filmen var ferdig fordi han hadde en "ubehagelig opplevelse" med hånden og syntes filmen i seg selv var for skummel.

Regissørene Michael & Danny Philippou:

"Det var merkelig. Personen som laget hånden, som jobbet med hånden, sluttet etter at de hadde levert den. De hadde tydeligvis hatt en ubehagelig opplevelse med den kvelden før... Noe skjedde den kvelden... Men de sluttet, og vi fikk dårlig samvittighet og ba om unnskyldning."

Smart PR eller sanne ord, hva synes du?