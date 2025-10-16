Skaperen av Ninja Gaiden og Dead or Alive, Tomonobu Itagaki, har gått bort

HQ

Det har vært noen tøffe dager for underholdningsfans, ettersom noen store navn dessverre har gått bort. Diane Keaton døde for noen dager siden, og enda mer nylig døde den legendariske illustratøren Drew Struzan. Nå, på et veldig uheldig tidspunkt på grunn av den nært forestående lanseringen av Ninja Gaiden 4, har det blitt avslørt at også Tomunobu Itagaki dessverre er død.

Denne nyheten kommer fra Itagakis egen Facebook-side der han deler følgende melding (etter oversettelse) :

"Ord å forlate. Lyset i livet mitt er i ferd med å slukne. Det faktum at denne setningen er lagt ut, betyr at det endelig er på tide. Jeg er ikke lenger i denne verden. (Dette siste innlegget er til en som betyr mye for meg. ) Livet mitt har vært en rekke kamper. Vi fortsatte å vinne. Jeg har forårsaket mye trøbbel. Jeg står for det jeg tror på, og det skylder jeg. Jeg angrer ikke. Jeg er bare så lei meg for at jeg ikke kan levere det nye verket mitt, beklager. Det er som det er. Sånn er det bare."

Itagaki har vært et revolusjonerende navn i videospillverdenen, ettersom den berømte utvikleren skapte Ninja Gaiden og også Dead or Alive -serien. I en lang periode var han også sjef for Team Ninja, og i løpet av denne tiden skapte han den tidligere nevnte actioneventyrserien.

En trist affære som dette har allerede begynt å få sin innvirkning på den bredere spillverdenen, ettersom Tekken -sjef Katsuhiro Harada har delt en kommentar som lyder :

"Ikke tale om, Itagaki-san. Du sa: "La oss ta en drink en gang", ikke sant? Jeg kan ikke tro det. Det gjør jeg ikke."

Hvil i fred, Itagaki-san.