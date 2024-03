Skaperen av Peaky Blinders skal fortelle historien om Guinness-familien i Netflix-serie

HQ

Ølelskere kan glede seg! Netflix har offisielt hyret Peaky Blinders -skaperen Steven Knight til å skrive manus og lage en ny serie basert på historien om Guinness-familien. Jepp, den samme Guinness som er den dype og tunge irske tørrølet som noen av dere sikkert drikker på puben hver helg.

Serien har arbeidstittelen House of Guinness, og som det står i beskrivelsen av serien, "den episke historien om et av Europas mest eksentriske og varige dynastier - Guinness-familien. Historien utspiller seg i 1800-tallets Dublin og New York, og fokuserer på konsekvensene av Benjamin Guinness' død, mannen som var ansvarlig for Guinness-bryggeriets ekstraordinære suksess."

Det finnes ingen lanseringsdato for House of Guinness ennå, men på grunn av seriens tilsynelatende tidlige karakter er det sannsynlig med en debut i 2025.