Skaperen av Settlers of Catan er død

Brettspillere over hele verden sørger i dag over en absolutt legende. Den tyske spilldesigneren Klaus Teuber, geniet bak Settlers of Catan, er død etter kort tids sykdom, 70 år gammel. Dødsfallet ble bekreftet av Catan Studios, som ga ut en uttalelse om den tragiske nyheten tidligere i dag. Teuber, som fortsatt var en drivkraft i selskapet og var midt i arbeidet med en ny utvidelse for spillet, etterlater et stort hull. Våre tanker går til hans familie og kolleger.

"Det er med dyp sorg at vi i Catan Studio anerkjenner bortgangen til Klaus Teuber, legendarisk spilldesigner og skaperen av det elskede brettspillet Catan. Våre hjerter går ut til Klaus' familie i denne utrolig vanskelige tiden."

Teuber, som skapte Settlers of Catan for nesten 30 år siden, var en av bransjens største stjerner hvis spill berørte og påvirket livene til utallige mennesker. Catan vant den ettertraktede "Spiel des Jahres"-prisen i 1995, og har sett mer enn 50 forskjellige utvidelser og spin-offs gjennom årene - nesten alle av dem veldig gode.

