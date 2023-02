Skaperen av The Witcher 3s genitalia-mod hevder CD Projekt Red brukte den uten tillatelse

HQ

CD Projekt Red har nylig måttet ta tilbake ganske mye som det har hevdet om at inkluderingen av en mod som la til realistiske kvinnelige kjønnsorganer i den nye versjonen av The Witcher 3: Wild Hunt var et tilfeldig uhell.

Med en ny oppdatering håper CD Projekt Red å fjerne modifikasjonen, men det ser ikke ut til at historien vil ende der, da den opprinnelige skaperen av mod-en sier at den ble brukt uten deres tillatelse.

I en uttalelse til Kotaku har modderen bak "Vaginas for Everyone" hevdet at CD Projekt Red ikke fikk tillatelse til å bruke mod-en. Imidlertid har The Witcher-utviklerne tidligere hevdet at de fikk tillatelse fra mod-skaperne til å bruke arbeidet deres i The Witcher 3s neste generasjons versjoner. De uttalte til og med at de refunderte skaperne og at de vil bli omtalt i rulleteksten.

Med tanke på at genitalia-moden sannsynligvis har blitt lagt til ved et uhell ville det være fornuftig at modderen ikke ble kontaktet i prosessen med å legge til moden i spillet.

Hva synes du om denne situasjonen?