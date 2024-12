Skaperne av Dragon Quest og Final Fantasy snakker om fremtiden

HQ

Yuji Horii fylte 70 år i år, men han viser ingen tegn til å gi seg. Etter å ha skapt legendariske spill som Chrono Trigger og Dragon Quest-serien i over fire tiår, er han fortsatt i full vigør. I et nylig intervju med Famitsu snakket han og Final Fantasy-skaperen Hironobu Sakaguchi om hva fremtiden bringer, og Horii gjorde det klart at han kommer til å lage spill i lang tid fremover. Han antydet at pensjonering aldri har vært et tema, ettersom han er spilldesigner i hjertet.

Den 62 år gamle Sakaguchi er også i gang med noe nytt. Han kommenterte at han holder noen ting tett til brystet, men at han definitivt jobber med et nytt prosjekt. Han kunne ikke røpe noe ennå, men han nevnte at han begynte på manuset for omtrent et år siden, og at han regner med å ha gjort gode fremskritt i løpet av to år. Dette kan være relatert til et ryktet spill med musikk av Nobuo Uematsu.

Begge skaperne hadde utgivelser i år: Dragon Quest III HD-2D Remake og Fantasian Neo Dimension. Hva er dine favorittminner fra å spille Dragon Quest- eller Final Fantasy-spill?