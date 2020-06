Skaperne av Fe avslører Lost in Random

Svenskene i Zoink Games har ikke akkurat ligget på latsiden de siste årene. Med spill som Fe, Ghost Giant og Flipping Death har de hatt nok å gjøre, men allerede i fjor fikk vi vite at de jobbet med noe annet merkelig som ville handle om tilfeldigheter. De spøkte ikke heller.

For når spillet heter Lost in Random er det ikke rart at den første traileren er fylt med tilfeldigheter også. En av hovedmekanikkene i spillet virker å basere seg på en snerten terning. Når i tillegg våpenet til figuren kalt Even (tok du den?) er en D20-terning er det liten tvil om at tilfeldigheter spiller en stor rolle. Hvordan er vanskelig å si enda, men det ser jo stilig ut selv om utviklerne lover et mye mørkere spill denne gangen.