Skaperne av Stranger Things planlegger allerede flere spin-off-serier

Innspillingen av den femte og siste sesongen av Stranger Things ble avsluttet i desember i fjor etter nesten 12 måneders arbeid, noe mange av de involverte har lagt ut følelsesladde meldinger om på sosiale medier i hele januar. Duffer-brødrene er imidlertid langt fra ferdige, da de fortsatt jobber intenst med å ferdigstille sesongen, noe de diskuterte i et nylig intervju med Variety.

Selv om de to er fullt fokusert på å fullføre den siste sesongen, ser de allerede mot fremtiden. I en nylig samtale med Entertainment Weekly ble det bekreftet at Stranger Things vil fortsette - dog i form av ulike spin-off-serier.

"Vi brukte et helt år på å filme denne sesongen. Til slutt hadde vi filmet over 650 timer med opptak. Så det sier seg selv at dette er vår største og mest ambisiøse sesong hittil. Det er som åtte storfilmer. Det er ganske, ganske sinnssykt."

"Vi kommer ikke til å fortelle historien med disse karakterene lenger, med det mannskapet eller de skuespillerne."

"Det er ikke farvel for Stranger Things. Det er flere Stranger Things-historier å fortelle, og de er under arbeid. Det er litt tidlig å snakke om dem nå, men vi er dypt involvert i hver og en av dem. Det er veldig viktig for oss at alt som har Stranger Things-navnet på seg er av høyeste kvalitet og ikke repeterende, at det har en grunn til å eksistere og alltid går sin egen vei. Og så må det i bunn og grunn bare være fantastisk - eller vi må synes at det er fantastisk. Og det er mange ting vi synes er fantastiske ting på gang."

Stranger Things-universet vil med andre ord fortsette å ekspandere og forbli levende. Nøyaktig hvilken form dette vil ta gjenstår å se, men fans av serien har lite å bekymre seg for - den femte sesongen vil ikke markere slutten på reisen.

Ser du frem til nye historier i Stranger Things-universet, selv uten karakterene vi har blitt kjent med opp gjennom årene?