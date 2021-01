Skaperne av Tony Hawk's Pro Skater-remasteren stopper å lage egne spill

Du ser på Annonser

Vicarious Visions har eksistert i snart 25 år, men de fleste merket seg nok ikke navnet før Crash Bandicoot: Nsane Trilogy og Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Plutselig virket det om om studioet ville få anerkjennelsen det fortjener, men det virker langt mindre sannsynlig nå.

GamesIndustry.biz avslører at Vicarious Visions nå flyttes fra Activision-siden av Activision Blizzard over til Blizzard, hvor utviklerne utelukkende skal jobbe med "eksisterende Blizzard-spill og initiativer". Dette betyr at studioet ikke vil være hovedutvikler av spill lenger, men i stedet hjelpe til og støtte de som for eksempel har hovedansvaret for Diablo IV, Overwatch 2 og lignende. Ganske synd med tanke på arbeidet disse 200+ utviklerne har gjort de siste årene, men forhåpentligvis betyr det bare at spillene de hjelper til med blir enda bedre.