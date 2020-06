Skate 4 endelig bekreftet

Du ser på Annonser

Over ti år har gått siden vi fikk Skate 3, og fansen har maset om en oppfølger siden den gang. Derfor håper jeg virkelig ikke at barna til noen så nattens EA Play Live.

Deran Chung og Cuz Parry fikk nemlig gleden av å avlutte streamen ved å bekrefte at de jobber med et nytt Skate, og Parry sa til og med at det er fansens kommentarer som har gjort prosjektet til en realitet. Dessverre kommer nok maset til å fortsette en stund til, for duoen sier at utviklingen fortsatt er i en meget tidlig fase. Dermed må vi nok vente et par år til før vi får kose oss med Skate igjen.