Skate blir free-to-play med mikrotransaksjoner som gjør det lettere

Selv om utviklerne i Full Circle har vært uvanlig åpne om utviklingen av det vi frem til nå har kalt Skate 4 har de også vært ganske tause om enkelte detaljer. Nå vet vi nok hvorfor.

I en nesten 20 minutter lang video du kan se nederst avslører skaperne at spillet enkelt nok vil hete Skate og vil lanseres gratis på PC, PlayStation og Xbox en gang i fremtiden. Jepp. Spillet vil altså være såkalt free-to-play, så det er ikke rart at vi samtidig får vite planene for mikrotransaksjoner. Noe av det første som poengteres er at systemet ikke vil være "pay to win", låse områder bak betalingsmurer eller ha lootbokser. Derfor er det litt interessant at de hevder mikrotransaksjonene vil knyttes til å gjøre ting lettvint (convenience er ordet de bruker) og kosmetiske greier.

En av grunnene til F2P-valget er at de vil bygge videre på dette spillet i stedet for å gi oss Skate 5 eller noe slikt. Med nye områder, triks, gameplaymekanikker, kosmetiske endringer og slikt basert på spillernes tilbakemeldinger er planen å både holde på gamle spillere og få nye gjennom flere år. Derfor vil det også være mulig å spille med og mot folk på andre enheter, samt synkronisere lagringsfilene sine overalt.

Ikke er det bare utviklerne som vil bringe mer innhold heller. Studioet vil som kjent la spillerne sette sitt preg på opplevelsen også. Selve systemet kalles foreløpig "Collabo Zones", og lar folk samarbeide for å endre på bestemte deler av den nye bilen. I videoen får vi se at man for eksempel kan plassere en stor rampe eller gjøre noe betraktelig mer komplekst.

Siden utviklingen fortsatt er i en veldig tidlig fase og utviklerne stadig justerer ting basert på testernes tilbakemeldinger kan deler av disse planene endre seg, så det er bare å dele dine tanker med både dem og oss.