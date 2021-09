HQ

I dagens livestream skal vi sjekke ut et lite indiespill vi har holdt et øye med en stund. SkateBIRD minner mye om klassiske arkade-skatespill, men her spiller man som fugler på miniatyrbaner laget av husholdningsprodukter i stedet. SkateBIRD byr på mange fancy antrekk å kle skaterne i og gir deg muligheten til å lage ditt eget soundtrack, da du kan laste opp egne MP3er.

For å se oss spille de første to timene av spillet er det som vanlig bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16.