Skatebird har blitt utsatt til september

Listen over kommende spill for august har igjen blitt kortere da det har blitt avslørt at Skatebird er blitt utsatt. Nylig fikk vi nyheten om at Kena: Bridge of Spirits har blitt utsatt til september, og det samme gjelder nå Skatebird, som har blitt flyttet fra den 12. august til den 16. september, siden utvikler Glass Bottom Games ønsker å slippe det samtidig på alle plattformer. Utsettelsen vil også tillate utviklerne å gjøre flere forbedringer på brukergrensesnittet og lyd, en kamera-overhaling og diverse andre forbedringer.

"This wasn't an easy decision. But SkateBIRD was always a game about doing your best, and we owe it to our backers, fans, and fellow bird enthusiasts to ship the game in its best state. As a small indie studio, completing certification on multiple platforms requires plenty of extra work. Launching on Sept. 16, 2021 lets us ramp up our efforts to ensure SkateBIRD comes to PC and consoles on the same day!" sier Megan Fox, grunnlegger av Glass Bottom Games.