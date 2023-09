Skateboards kommer endelig til Riders Republic neste uke

HQ

Ubisoft har bekreftet at spillerne endelig vil kunne shredde og grinde i Riders Republic på en etterlengtet og etterlengtet kjøretøytype. For som en del av Season 8: The Deck Festival kommer skateboards til sportstittelen.

Den nye sportstypen kommer allerede neste uke, den 27. september 2023, på alle plattformer, og vil gi deg en rekke nye bevegelser og triks du kan utføre mens du skater rundt på Republic og viser frem ferdighetene dine.

For å vise frem denne nye sportstypen har Ubisoft sluppet en trailer for den kommende sesongen, som gir oss et glimt av hvordan skateboarding blir en del av spenningen og moroa. Se den nedenfor.