Skater XL bringes også til PlayStation 4

Session er ikke det eneste skateboard-spillet folk som lengter etter Skate 4 har merket seg de siste årene. Easy Day Studios vekket også manges interesse da de offentliggjorde det de kalte en "tech demo" med navnet Skater XL for litt over ett år siden, så da er det godt å se at det ferdige produktet vil komme til de samme plattformene som EAs serie også.

Utviklerne kan endelig bekrefte at Skater XL også vil lanseres på PlayStation 4 en gang senere i år, noe som betyr at det vil komme til både PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch. Samtidig gjentar de at 1.0-utgaven skal være klar "veldig snart", så forhåpentligvis trenger vi ikke å vente lenge før vi får se hvilke fantastiske muligheter det kule og frie kontrollsystemet gir oss. Du kan se noen korte glimt av hvordan både farten og triksene avhenger av hvordan du håndterer analogspakene her.