Skifer vil avduke den faktiske prisen på sin modulære EV-lastebil i juni

Vi har skrevet om Slate flere ganger, rett og slett på grunn av det innovative premisset bak selskapets kommende modulære lastebil. For å oppdatere, ideen er å selge en veldig grunnleggende EV-lastebil uten infotainment, ingen selvparkering eller kjøring og annen luksus for å treffe et prispunkt som forventes å være rundt $ 25.000.

Tanken er at du deretter kan velge hvilke oppgraderinger du vil ha, for eksempel om du vil ha lukket eller åpent lasteplan, infotainment, større høyttalersystemer og mye, mye mer. Skifer-lastebiler er også laget for å kunne oppgraderes over tid.

Men det er fortsatt mysteriet med den faktiske prisingen, spesielt etter at den føderale skattekreditten på EV har forsvunnet. I en oppdatert melding på Instagram kunngjorde selskapet imidlertid at de vil kunngjøre denne prisen i juni, og det forventes fortsatt å være "i midten av tjueårene".

Du kan se den første presentasjonen nedenfor.