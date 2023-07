Skift stil med Binboks Doyoky Joy-Cons fra Doyoky

HQ

Hvis du er på utkikk etter et nytt sett med Joy-Cons, så la oss rette oppmerksomheten din bort fra Nintendos offisielle tilbud et øyeblikk. Som en del av den siste episoden av Quick Look har vi fått tak i Binboks Doyoky, en enhet som er en tilpasning av Joy-Con-formelen.

Den har følsomme knapper, programmerbare lys og en turbofunksjon som burde være midt i blinken for skytespillere, i tillegg til en rekke andre funksjoner. Hvis du er på utkikk etter nye Nintendo Switch-kontrollere, bør du se den nyeste episoden av Quick Look for å finne ut om Bonbok Doyoky er noe for deg.