Skifter Rainbow Six: Quarantine navn til Rainbow Six: Parasite?

Nærmeste det eneste vi har hørt fra Rainbow Six: Quarantine etter at spillet ble annonsert sommeren 2019 har vært utsettelser, men Ubisoft ga oss et bittelite livstegn fra spillet ved å si at de vurderte en navneendring som følge av Covid-19 under det forrige investormøtet. Akkurat hva det eventuelt ville skifte navn til ønsket de dog ikke å si den gang. Det kan uansett virke som om noen i kjent stil har kommet det franske selskapet i forkjøpet.

Som ofte er tilfellet har nemlig enkelte spillfiler blir lastet opp til PlayStation Network for å ha de klare til "Rainbow Six: Quarantine" blir tilgjengelig for forhåndsbestillinger og slik. Det spesielle denne gangen er at den nyeste oppdateringen inneholder bilder med tittelen Rainbow Six: Parasite på seg. Dermed virker det helt klart som om det er førstevalget i skrivende stund. Jeg har kontaktet Ubisoft for å høre om de mot formodning har en kommentar.

