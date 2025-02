Skin Deep lanseres på PC i april

HQ

Som en del av Annapurna Interactive Showcase som nylig skjedde, avslørte utvikleren Blendo Games nettopp når vi kan forvente at enspiller-skytespillet Skin Deep kommer til PC.

Sci-fi-tittelen, som ber spillerne om å overvinne et romskipovertakelse av pirater ved å snike og sabotere deres innsats, vil debutere på PC via Steam 30. april, og den spennende nyheten er at hvis du ikke kan vente de to månedene for å oppleve handlingen selv, har en demo for spillet nettopp blitt gjort tilgjengelig. Ved å gå til den pågående Steam Next Fest, kan du spille gjennom en del av Skin Deep for å se om dette spillet bør stå på ønskelisten din.

Du kan også finne den nyeste traileren for spillet nedenfor for å lære mer om spillet.