Skoda avslører den nye Elroq 1. oktober

HQ

Vi har visst en stund at Skoda snart vil vise frem et helt nytt tilskudd til Elroq-familien. Dette blir en reboot på mange måter, ettersom det blir den første modellen som tar i bruk Skodas nye Modern Solid designfilosofi, samtidig som det er den første helelektriske kompakt-SUV-en fra bilprodusenten.

Siden vi visste alt dette, hva er utviklingen som er verdt å fremheve i dag? Skoda har nå avslørt den nøyaktige datoen for når de vil presentere denne oppdaterte Elroq for verden.

Den 1. oktober blir datoen da et show holdes i Praha og streames over hele verden for å gi alle en første smakebit av hva denne modellen vil tilby. Du kan følge med og se avsløringen her.

Skoda

Dette er en annonse: