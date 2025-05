Skoda gjenskaper klassikere som en del av en ny konseptserie

HQ

Skoda har i det siste gitt mange av sine klassiske modeller og biler et nytt liv som elbiler med et typisk eksentrisk og iøynefallende utseende. Alt dette skjer som en del av Concept -serien, og den siste inkluderingen på denne fronten er Favorit.

Den ikoniske bilen fra 1980-tallet har fått et nytt utseende og en ny visjon gjennom designspråket Modern Solid som brukes i Skodas elbiler. Denne nye utgaven av bilen som ble skapt under jernteppet, beskrives som en "slående, moderne tolkning av Favorit, som fanger opp ånden av innovasjon som definerte originalen."

Bilen har en rekke finurlige funksjoner og designelementer, der det mest slående er frontlyktenes design, som anses som et "smart nikk" til den opprinnelige bilen. For å respektere de klumpete tsjekkoslovakiske frontlyktene som ble laget på 80-tallet, skapte designeren Ljudmil Slavov en idé som spenner over "ultratynne LED-striper foran og bak, plassert bak halvtransparente deksler som speiler størrelsen og volumet til de originale lyktene", som med designerens egne ord "gjør det mulig for lysene å projisere forskjellige mønstre, som eierne kan tilpasse".

Selv om det definitivt er en interessant idé, kommer vi ikke til å se denne utgaven av Favorit på veiene i det hele tatt, siden bilen ikke er ment for produksjon. Det vi kan forvente er "flere ikoniske nyinnspillinger i horisonten".

