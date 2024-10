Skodas nye Elroq vil starte på 33 000 euro

HQ

Skoda har store planer og ambisjoner med den nye elbilen Elroq, som nylig ble offentliggjort. Bilprodusenten har bekreftet startprisen for bilen og avslørt at de har posisjonert modellen som den rimeligste elbilen i sitt segment (kompakt SUV) i hele Europa.

Elroq har en drivlinje som yter 210 kW og kan levere en rekkevidde på 560 km på én lading. Den vil ha 1580 liter oppbevaringsplass, et 13-tommers infotainmentpanel, et interiør laget av bærekraftige materialer, en toppfart på 180 km/t, et batteri på maksimalt 82 kWh som kan lades fra 20 til 80 prosent på 28 minutter, og flere varianter som inkluderer en bakhjulsdrevet og mindre batteriduoen Elroq 50 og Elroq 60, en bakhjulsdrevet og full batteristørrelse Elroq 85, og en firehjulsdrevet Elroq 85x med full batteristørrelse.

Skoda har sagt at den nye Elroq-serien kan bestilles fra og med i dag, og at den vil bli tilgjengelig utenfor Europa i ukene som følger. Den eksakte leverings- og lanseringsdatoen er ikke bekreftet, men vi vet at den billigste basismodellen vil koste deg 33 000 euro.

Skoda

