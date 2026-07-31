Skole i New York setter plan om AI-robotlærer på vent på grunn av produsentens virksomhet innen sexroboter

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Et skoledistrikt i New York har satt planene om å kjøpe og ta i bruk en AI-drevet robotlærer på vent etter protester fra foreldrene. Salamanca City Central School District hadde planlagt å innføre «Sally», en humanoid robot til 60 000 dollar fra Realbotix, som klasseromsassistent. Foreldrene uttrykte imidlertid bekymring for elevdataene og produsenten bak roboten.

Noen foreldre var bekymret for at barna deres skulle samhandle med en maskin som også kunne lagre personopplysninger, mens andre protesterte da de oppdaget at Realbotix tidligere hadde produsert «intimitetsdukker» eller til og med «sexroboter».

Distriktet opplyser imidlertid at prosjektet er «satt på vent» og dermed ikke nødvendigvis avlyst. I mellomtiden hevder myndighetene at de arbeider med strengere avtaler om personvern for elevdata og rådfører seg med lokalsamfunnet, mens skoledirektøren understreket at en robot aldri skal erstatte en menneskelig lærer.

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Via Dexerto.