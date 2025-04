Skrekk og redsel står på menyen i den nyeste traileren for 28 Years Later

HQ

En splitter ny trailer til 28 Years Later, oppfølgeren til 28 Days Later, har nettopp blitt sluppet, og i den får vi et nytt glimt av den skremmende verdenen som regissør Danny Boyle har vekket til live.

Filmen følger en samling overlevende som har klart å skape en helligdom på en liten øy utenfor kysten, men freden og roen varer ikke lenge, da infiserte snart myldrer inn i området og begynner å skape kaos. En gruppe klarer å rømme og returnere til fastlandet, hvor de finner en verden som har blitt forvandlet til et fryktinngytende og skremmende mareritt, bebodd av brutale smittede og enda verre "friske" mennesker.

28 Years Later vil ha en ganske overbevisende rollebesetning, med Jodie Comer og Aaron Taylor-Johnson i spissen for mannskapet, og Jack O'Connell og Ralph Fiennes er også blant de medvirkende.

28 Years Later har kinopremiere 20. juni, og du kan se den nye traileren nedenfor, i tillegg til filmens offisielle synopsis.

"Det har gått nesten tre tiår siden rageviruset slapp unna et biologisk våpenlaboratorium, og nå, fortsatt i en hensynsløst håndhevet karantene, har noen funnet måter å eksistere blant de infiserte på. En slik gruppe overlevende bor på en liten øy som er forbundet med fastlandet via en enkelt, sterkt beskyttet bro. Når en av dem forlater øya på et oppdrag inn i det mørke hjertet av fastlandet, oppdager han hemmeligheter, undere og grusomheter som ikke bare har mutert de smittede, men også andre overlevende."