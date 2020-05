Wales Interactives skrekkspill Maid of Sker har fått et lanseringsvindu og vil lanseres i juni på PC, PlayStation 4 og Xbox One, mens en Switch-versjon vil komme i Q3 2020. Spillet tilbyr en førstepersons overlevelsesopplevelse inspirert av walisisk folklore. Maid of Sker bruker psykologiske skrekk-elementer blandet med et 3D lydbasert AI-system og et lydspor basert på walisiske salmer sunget av Tia Kalmaru.

Sjekk ut traileren nedenfor for mer om Maid of Sker.