Skrekkspillet Re:Turn - One Way Trip slippes i september

Reg Ego Games og Green Man Gaming har annonsert den offisielle slippdatoen for deres puzzlepregede skrekkeventyr Re:Turn - One Way Trip. Her spiller man som Saki som våkner i et leirsted hun var på med sine venner. Vennene er dog forsvunnet, og ting er ikke helt som de skal.

Det er opp til deg å løse mysteriene i dette uhyggelige eventyret som slippes til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One den 29 september, og de som vil prøve ut spillet i forveien kan sjekke ut demoen som slippes i sammenheng med Steam Game Festival - Summer Edition den 16 - 22. juni.