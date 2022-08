HQ

I The Chant blir du med i en mystisk kult som plutselig kommer i kontakt med en mystisk makt. Det som følger er faktisk et spill som ser ut til å sikte like mye mot å gi deg et godt kampsystem som det gjør å skremme deg.

Det lanseres den 3. november på PlayStation, Xbox og PC, og du kan se den korte traileren under.