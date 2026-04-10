Skriv for livet i Button Mashs Final Sentence, som nå er ute på Steam

Triple-i Initiative Showcase i går kveld var fylt til randen med spennende kunngjøringer og avsløringer fra indie- og AA-bransjen, så mange at du kanskje gikk glipp av skyggedråpen som oppstod.

Under arrangementet presenterte utvikleren Button Mash et nytt blikk på sin typing battle royale-tittel, Final Sentence, før han avsluttet denne nye presentasjonen av spillet med den spennende nyheten om at prosjektet nettopp hadde shadow-droppet på Steam.

Jepp, hvis du vil teste skriveferdighetene dine og stave de riktige ordene og setningene i frykt for å bli henrettet for enhver feil du gjør, kan du få tak i en kopi av prosjektet på PC fra og med nå, til en ganske sjenerøs prislapp på £8,18 (etter 23. april vil det gå tilbake til £9,09).

Spillet er designet som en battle royale der bare én spiller av opptil 40 personer kan overleve, og du kan se lanseringstraileren for Final Sentence nedenfor. Kommer du til å teste skriveferdighetene dine i helgen?