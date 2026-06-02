Skriv navnet ditt inn i Targaryen-legenden i det nyeste Game of Thrones-mobilspillet Dragonfire

2026 tegner til å bli et ganske eksepsjonelt år for fans av Game of Thrones, ettersom A Knight of the Seven Kingdoms debuterte i begynnelsen av året, og House of the Dragons tredje sesong kommer i ukene fremover. Apropos sistnevnte prosjekt, du leter kanskje etter en måte å komme inn i seriens ånd, og i så fall kan dette nylig lanserte mobilspillet være noe for deg.

Tittelen er kjent som Game of Thrones: Dragonfire, og har nettopp debutert i sin helhet på iOS- og Android-enheter, noe som åpner for at spillerne kan reise til Westeros og begynne å stemple navnet sitt i legenden som dragerytter under Targaryen-borgerkrigen som vises i House of the Dragon.

Spillet utspiller seg under Dance of Dragons-perioden i Westeros' historie, og spilleren tar rollen som en valyrisk etterkommer med en nyforent drage, der målet er å bygge opp makt, utvikle fraksjonsrelasjoner og forbindelser, og til slutt erobre King's Landing for seg selv. For å klare dette kreves det en del ildkraft, og derfor er det noen legendariske drager tilgjengelig for samlingen og laget ditt, inkludert Daemons Caraxes, Rhaenyras Syrax og til og med det enorme og ikoniske reptilet Vhagar.

Spillet er nå tilgjengelig som et gratisspill på iOS og Android, og du kan se noen bilder av Game of Thrones: Dragonfire nedenfor.