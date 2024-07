Skriv om Kurosaki Ichigo-historien med Bleach: Rebirth of Souls

Bleach er en av de mest populære og elskede shonen-animeene for fans over hele verden. Historien om hvordan high school-eleven Ichigo Kurosaki ble en Shinigami og kjempet mot the Hollows for å redde Soul Society ble fulgt massivt i årevis frem til avslutningen i 2012, selv om oppfølgerserien Bleach: Thousand-Year Blood War sendes for tiden.

I videospill var reisen kortere, med den siste delen Bleach: Brave Souls ble utgitt for iOS og Android i 2015. Men nå kan du forvente å se en vekkelse i stil, og bringe det originale verket til et nytt publikum takket være Bandai Namco Europes kunngjøring av Bleach: Rebirth of Souls. Det er et eventyr fra manganimes tidlige historie der vi kan gjenoppleve (eller omskrive) historien om Ichigo og hans venner og motstandere i War of Souls Society. Spillet, som er utviklet av Tamsoft Corporation, med Takeharu Ishimoto som komponist av lydsporet, vil være tilgjengelig for PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S Series og PC.

Du kan se teaser-traileren nedenfor.

Er du klar til å påkalle katanaens bankai igjen med Bleach: Rebirth of Souls?