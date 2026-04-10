nyheter
Dead as Disco
Skru opp volumet: Dead as Discos nyeste trailer er rent neonkaos
Brain Jar Games' unike musikkbaserte beat 'em up har endelig fått en utgivelsesdato, og det kommer faktisk ut om nesten nøyaktig én måned.
Hvis du bare skal se én spilltrailer i dag, er Dead as Disco åpenbart den du bør sjekke ut. Denne finurlige tittelen er utviklet av Brain Jar Games, som beskriver sin kreasjon som "kampsport møter musikkvideo" i et høyoktan beat 'em up med designinspirasjon hentet fra noe som kan være et kjærlighetsbarn av Jet Set Radio og Hi-Fi Rush, komplett med ekstra neon.
Utviklerne har nå kunngjort at spillet vil bli utgitt via Steam Early Access den 5. mai, og har sluppet den nevnte traileren for å markere anledningen. Vi synes du umiddelbart bør skru opp volumet og sjekke ut videoen - og vi krysser fingre og tær for at den etter hvert også kommer til flere plattformer.
