Skru opp volumet: Dead as Discos nyeste trailer er rent neonkaos

HQ

Hvis du bare skal se én spilltrailer i dag, er Dead as Disco åpenbart den du bør sjekke ut. Denne finurlige tittelen er utviklet av Brain Jar Games, som beskriver sin kreasjon som "kampsport møter musikkvideo" i et høyoktan beat 'em up med designinspirasjon hentet fra noe som kan være et kjærlighetsbarn av Jet Set Radio og Hi-Fi Rush, komplett med ekstra neon.

Utviklerne har nå kunngjort at spillet vil bli utgitt via Steam Early Access den 5. mai, og har sluppet den nevnte traileren for å markere anledningen. Vi synes du umiddelbart bør skru opp volumet og sjekke ut videoen - og vi krysser fingre og tær for at den etter hvert også kommer til flere plattformer.