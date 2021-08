Skru opp volumet og nyt den nye Star Hunter DX-traileren

Star Hunter DX ble sluppet på PC og Switch tidligere denne måneden, men for noen dager siden ble det også sluppet på PlayStation 4 og Xbox One. Dette ble feiret med en lanseringstrailer for dette lovende shoot'em up-spillet. Men det ser ikke bare bra ut - det låter også fantastisk.

Via traileren nedenfor kan du både se og høre det selv. Vi anbefaler å sjekke det ut, spesielt om du liker 80-tallstegnefilmer da designet er tungt inspirert av den æraen. Star Hunter DX har Bullet Time og tre forskjellige piloter med forskjellige evner til å hjelpe deg i kamp på fem ulike planeter med bosser som venter på deg.