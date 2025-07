Skuespilleren Michael Madsen gikk tragisk bort 67 år gammel

HQ

Skuespilleren Michael Madsen har tragisk nok gått bort i en alder av 67 år. Manageren hans, Ron Smith, bekreftet nyheten og opplyste at Madsen ble funnet død i sitt hjem i Malibu, California, tidlig om morgenen. Dødsårsaken er rapportert å være hjertestans rundt kl. 08.25 lokal tid, og det er ikke mistanke om noe kriminelt.

Madsen var en ikonisk skikkelse i Hollywood, kjent for sine dystre og gåtefulle karakterer i Quentin Tarantinos filmer. Han leverte uforglemmelige prestasjoner i Reservoir Dogs (1992) som Mr. Blonde, samt i Kill Bill: Vol. 1 & 2, The Hateful Eight og Once Upon a Time in Hollywood.

Karrieren hans strakte seg over fire tiår, der han ikke bare medvirket i flere Tarantino-prosjekter, men også i anerkjente filmer som Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City og Die Another Day.

De siste årene hadde han vært dypt involvert i flere uavhengige filmer, deriblant Resurrection Road, Concessions og Cookbook for Southern Housewives. Han arbeidet også med sin kommende bok Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Madsen etterlater seg en arv av tøffe, følelsesmessig komplekse karakterer, seks barn og sin søster, skuespilleren Virginia Madsen.

Hollywood har mistet en av sine mest umiskjennelige stemmer.

Hvil i fred, Michael Madsen, og takk for alt.