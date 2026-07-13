Skuespilleren Sam Neill er død, 78 år gammel

Vi våknet i dag til den triste nyheten om Sam Neills død, 78 år gammel. Den newzealandske skuespilleren hadde en karriere som strakte seg over nesten 50 år, men det var i 1994 han ble kjent for sin rolle som paleontologen Alan Grant i «Jurassic Park» – mannen som fikk flere generasjoner av barn (og ikke-barn) til å forelske seg i dinosaurer.

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Neills død var plutselig og uventet, slik det fremgår av innlegget som familien delte på skuespillerens offisielle konto på sosiale medier. Sam Neill fikk i 2023 diagnosen angioimmunoblastisk T-celle-lymfom, en sjelden form for Hodgkins lymfom, men ifølge hans nærmeste hadde han klart å overvinne kreften, og det ser ikke ut til at hans død har noe med den å gjøre.

Jurassic Park, The Piano, Final Destination, Peaky Blinders, Jessica... Vi vil alltid huske deg, Neil. Hvil i fred.