Skuespillerne i Oppenheimer forlot premieren i Storbritannia i solidaritet med SAG-AFTRA-streiken.

Kort tid etter at vi i går rapporterte om at Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) hadde innledet en streik i Storbritannia, der Christopher Nolans Oppenheimer hadde premiere, førte streiken til at de stjernespekkede skuespillerne forlot premieren og lot den berømte regissøren åpne sin egen film.

Blant skuespillerne som streiket var Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr. og Sir Kenneth Branagh.

Om avgjørelsen om å forlate premieren uttalte Nolan: "Dessverre er de på vei for å skrive streikeskiltene sine for det vi tror er en nært forestående streik i SAG, og slutter seg til en av mine laug, Writers Guild, i kampen for rettferdige lønninger for medlemmene i deres fagforening."

Vi kommer utvilsomt til å se flere lignende tilfeller i fremtiden når skuespillere slutter seg til forfatterne for å kreve bedre lønn fra produksjonsgigantene.

Takk, ITV.