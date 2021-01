Skul: The Hero Slayer har solgt over 100.000 eksemplarer på bare fire dager

Indiespill klarer seg bedre nå enn noensinne før, og det kommer derfor ikke som noen overraskelse for oss at indiespillet Skul: The Hero Slayer har klart seg rekordbrytende bra. I denne action-platformer-rogue-lite-tittelen spiller du som et skjellet som forsøker å redde sine monstervenner fra demonkongen. Spillet er fylt med lekker cel-shaded pixel art, som minner oss om gamle JRPGs, men blander denne nostalgien med hurtig og intens kamp. Skul kan bytte ut hodeskallen sin og på den måten få nye krefter, hvilket gjør kampsystemet unikt.

I løpet av de første fire dagene har en ny pressemelding utmeldt at Skul allerede har solgt over 100.000 eksemplarer og har derfor kommet på "Top Ten of Global Sellers"-listen, og viser heller ingen tegn på å senke farten. Over 40.000 samtidige seere hadde det også på Twitch i helgen, hvilket er et høyt antall for et nyutgitt spill, som ankom 21. januar.

Flere anmeldere roser spillet, og det har blitt meget godt mottatt, så hvis du er fan av gammeldags RPG-estetikk, rogue-lite-elementer og utfordrende gameplay, er Skul: The Hero Slayer kanskje noe for deg.