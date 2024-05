Skull and Bones' andre sesong kommer neste uke

HQ

Ubisoft har bekreftet at den andre sesongen av Skull and Bones er satt til å starte så snart som neste uke 28. mai. Pirattittelen vil få en ny mengde innhold som en del av Year 1-tilbudet, med denne sesongen som er kjent som Chorus of Havoc.

Selv om Ubisoft ennå ikke har delt en trailer eller gitt ut et blogginnlegg som snakker om detaljene i hva denne sesongen vil bringe, gir det tidligere annonserte veikartet oss et glimt av mye av det som kommer.

Vi vet at Hubac Twins vil ankomme som Pirate Lords for å kjempe, vi vet at flere Takeover muligheter er satt til å debutere, at en Compagnie Warship ankommer, en Dragon Boat hendelse er planlagt, nye møbler, våpen og skip vil være tilgjengelige for å samle, bedre flåtestyringsteknikker vil bli tilbudt, og at Megalodon vil dukke opp som et sjømonster å jakte på.

