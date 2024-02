Skull and Bones' første sesong kommer neste uke

HQ

Ubisoft kaster ikke bort tiden med å bringe nytt innhold til Skull and Bones (heldigvis, som vi sier i vår anmeldelse, trenger det det), ettersom den første sesongen av spillets livepremiss starter allerede neste uke.

Denne sesongen, som går under navnet Raging Tides, bringer en rekke nytt innhold til piratspillet, blant annet en ny piratherre å kjempe mot (Philippe La Peste), et nytt Kingpin Tylosaurus-monster å jakte på, flere muligheter for overtakelse og legendariske kupp, flere fraksjonskonvoier, mer støtte for kontroll av territorier og selvfølgelig sesongbelønninger som gjør at skipet ditt skiller seg enda mer ut.

Season 1: Raging Tides debuterer på Skull and Bones så snart som 27. februar 2024, og du kan se traileren for den kommende sesongen nedenfor.